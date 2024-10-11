Россиянам рассказали о компенсациях за вред здоровью от сотовой вышки у дома

Россияне могут рассчитывать на компенсацию от миллиона рублей в случае доказанной причинно-следственной связи между ухудшением здоровья и работой сотовой вышки неподалеку от дома. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов . Кроме того, указал он, можно инициировать снос вышки, передает Lenta.ru

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Чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру. Помимо этого, отметил Гаврилов, требовать снос объекта можно в случае, если соседи сдали в аренду земельный участок в частном секторе под вышку сотовой связи, что может вредить здоровью соседей из-за облучения, а также обесценить дом и участок.

«Если местная администрация давала согласие на возведение вышки, которая вредит здоровью людей своим излучением и находится в непосредственной близости к участку, частному дому или рядом с балконами многоэтажки, то она самостоятельно компенсирует операторам и застройщикам упущенную выгоду в связи со сносом объекта», — добавил собеседник агентства. Депутат уточнил, что вышки снижают стоимость участков, квартир и домов на 8-20 процентов.

Ранее жители башкирского села Ташбулатово свалили вышку сотовой связи. Это произошло из-за опасений, связанных с беспроводной технологией 5G. Это не первый подобный случай в Ташбулатово — несколько лет назад еще один столб был сбит трактором.