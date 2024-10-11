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11.10.2024, 08:46

Назначена дата суда над рэпером P. Diddy

Новости Мира 0 599

Процесс над американским рэпером и продюсером P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) назначен на 5 мая 2025 года в Нью-Йорке. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на решение суда, передает Lenta.ru

Фото: Mario Anzuoni / Reuters
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

На предварительном заседании он не признал себя виновным. По оценке прокурора Эмили Джонсон, процесс по делу будет длиться около трех недель.

Арест P. Diddy состоялся 16 сентября 2024 года. Рэпера обвиняют в массе преступлений: в их числе рэкет, торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, сексуальные домогательства и изнасилования, а также шантаж, поджоги и взяточничество. Музыканту отказали в освобождении под залог — за свою свободу рэпер был готов отдать 50 миллионов долларов. Через неделю после этого музыканта поместили под особый контроль. В случае, если вина Комбса будет доказана, ему грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

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