Как группа крови определяет характер человека

У врачей сегодня нет сомнений в том, что существует особая связь между группой крови, резус-фактором, цветом волос, радужной оболочкой глаз и формой лица. Японские ученые в своих исследованиях опередили всех, утверждая, что между характером и группой крови человека существует прямая связь. При приеме на работу в ресторанный бизнес в Японии предпочтение отдают людям со II-(А) группой крови, они считают их наиболее устойчивыми к стрессам, честными и добропорядочными.

Однако на должность руководителя стараются назначать людей с I-(0) группой крови, так как они отличаются упорством, обладают большой энергией и силой воли. А вот найти спутника жизни труднее всего людям с III-(В) группой крови, так как они слишком самостоятельны и свободолюбивы, непостоянны во вкусах и настроениях.

На основании исследований более миллионов человек японский ученый Тошитака Номи, отец которого был первым в выдвижении теории зависимости характера человека от группы крови, написал книгу: "Ты и твоя группа крови", в которой подробно описал особенности поведения и характер людей с разными группами крови, также упомянув в ней рекомендации, как им следует поступать в той или иной ситуации. Вот как охарактеризованы в книге люди в зависимости от группы крови:

I группа крови. Имея I группу крови, вы можете по достоинству оценить такие положительные черты своего характера, как выносливость, трудоспособность и энергичность. Люди с I группой крови направленно идут вперед, и во что бы то не стало, стараются достичь своей намеченной цели. Однако, есть у них и слабости, которыми впрочем, не обделен каждый из нас. Представители этой группы чрезмерно суетливы, ревнивы и амбициозны. Среди людей с I группой крови много лидеров и руководителей, в том числе бывшие президенты Рональд Рейган и Михаил Горбачев, британская королева Елизаветы II и ее сын Чарльза принц Уэльский.

II группа крови. Люди со II группой крови отличаются спокойствием характера, аккуратностью и трудолюбием. Они доброжелательны и терпеливы. Представители этой группы крови не любят вступать в конфликты, поэтому им лучше работать под чьим-то руководством. В душе они романтики, но временами они также бывают раздражительны и упрямы. Люди со II группой крови стараются поступить так, чтобы всем было хорошо. Как известно, достичь этого не реально, поэтому они часто недовольны жизнью. Но утверждать, что среди них нет руководителей неправильно.