Как группа крови определяет характер человека

Cто лет назад Карл Ландштейнер сделал сенсационное открытие, сообщив что кровь может быть разной группы, за что получил Нобелевскую премию. С тех пор по особенностям плазмы и содержанию в ней эритроцитов у людей выделяют следующие группы крови: первый- I (0), второй - II (А), третий- III (В) и четвертый- IV (АВ), передает meduniver.com
У врачей сегодня нет сомнений в том, что существует особая связь между группой крови, резус-фактором, цветом волос, радужной оболочкой глаз и формой лица. Японские ученые в своих исследованиях опередили всех, утверждая, что между характером и группой крови человека существует прямая связь. При приеме на работу в ресторанный бизнес в Японии предпочтение отдают людям со II-(А) группой крови, они считают их наиболее устойчивыми к стрессам, честными и добропорядочными.
Однако на должность руководителя стараются назначать людей с I-(0) группой крови, так как они отличаются упорством, обладают большой энергией и силой воли. А вот найти спутника жизни труднее всего людям с III-(В) группой крови, так как они слишком самостоятельны и свободолюбивы, непостоянны во вкусах и настроениях.
На основании исследований более миллионов человек японский ученый Тошитака Номи, отец которого был первым в выдвижении теории зависимости характера человека от группы крови, написал книгу: "Ты и твоя группа крови", в которой подробно описал особенности поведения и характер людей с разными группами крови, также упомянув в ней рекомендации, как им следует поступать в той или иной ситуации. Вот как охарактеризованы в книге люди в зависимости от группы крови:
I группа крови. Имея I группу крови, вы можете по достоинству оценить такие положительные черты своего характера, как выносливость, трудоспособность и энергичность. Люди с I группой крови направленно идут вперед, и во что бы то не стало, стараются достичь своей намеченной цели. Однако, есть у них и слабости, которыми впрочем, не обделен каждый из нас. Представители этой группы чрезмерно суетливы, ревнивы и амбициозны. Среди людей с I группой крови много лидеров и руководителей, в том числе бывшие президенты Рональд Рейган и Михаил Горбачев, британская королева Елизаветы II и ее сын Чарльза принц Уэльский.
II группа крови. Люди со II группой крови отличаются спокойствием характера, аккуратностью и трудолюбием. Они доброжелательны и терпеливы. Представители этой группы крови не любят вступать в конфликты, поэтому им лучше работать под чьим-то руководством. В душе они романтики, но временами они также бывают раздражительны и упрямы. Люди со II группой крови стараются поступить так, чтобы всем было хорошо. Как известно, достичь этого не реально, поэтому они часто недовольны жизнью. Но утверждать, что среди них нет руководителей неправильно.
Некоторые представители этой группы попадают на самый верх и терпеливо "распутывают узлы" в поисках правильного решения для выхода из сложных ситуаций. Примером таких руководителей является бывший президент США Ричард Никсон, Линдон Джексон и Джимми Картер. Но из-за нехватки тех качеств характера, которые имеются у людей с I группой крови, эти руководители не смогли долго продержаться у власти. Адольф Гитлер также обладал кровью II группы, что, по мнению ученых, было отклонением от нормы. Ведь Гитлер был одержим маниакальными идеями, что было ничем иным, как кошмаром и бредом, возникшим в голове мутанта с II группой кровью.
III группа крови. Самые важные ценности в жизни для людей с III группой крови - это свобода и независимость. Прислушиваться чужого мнения представители III группы крови не любят и поступают так, как им нравится. Они часто осваивают творческие профессии, у них очень богатое воображение и недюжинные способности. Люди с III группой крови более терпимы, общительны и уравновешены.
Они лучше, чем представители других групп, способны проявить сочувствие и сопереживание. Уравновешенность, гармония и энергия - отличительные черты характера людей с третьей группой крови. Большинство представителей III группы крови весьма успешные люди, а по национальной принадлежности - их много среди евреев.
IV группа крови. С людьми, которые имеют IV группу крови, многие желают дружить, ведь с ними легко ужиться. Их отличает честность, тактичность и умение налаживать отношения. Благодаря врожденной способности к дипломатизму, они легко приспосабливаются в новом коллективе. Слабость представителей этой группы - нерешительность и заниженная самооценка. Принять ответственное решение или изменить привычный образ жизни им удается не просто.
Часто люди с IV группой крови склонны к мистике и загадочности. Знаменитая Мэрилин Монро и президент США Джон Кеннеди обладали IV группой крови. Согласно утверждениям некоторых ученых по кровеносным сосудам самого Иисуса Христоса текла кровь IV группы. Безусловно, все это наводит на мысль, что люди с IV группой крови - самые обаятельные и интересные личности.
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