Войска ОДКБ по инициативе Казахстана перебрасывают в Таджикистан

«В период с 11 по 14 октября формирования, участвующие в совместном учении с коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) «Рубеж-2024», совершают перегруппировку в Таджикистан», - говорится в сообщении.



Сообщается, что контингенты войск ОДКБ направляются из Казахстана, Кыргызстана и России в район проведения учения в соответствии с планом.



По информации, одним из приоритетов военного сотрудничества, которые определил Казахстан, председательствующий в ОДКБ в 2024 году, является совершенствование вопросов обеспечения оперативного развертывания войск, включая беспрепятственный транзит контингентов.