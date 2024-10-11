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11.10.2024, 12:58

Войска ОДКБ по инициативе Казахстана перебрасывают в Таджикистан

Новости Мира 0 804

Астана. 11 октября. КазТАГ — Войска Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по инициативе Казахстана направляют в Таджикистан, сообщает пресс-служба ОДКБ.

фото: пресс-служба ОДКБ
фото: пресс-служба ОДКБ

«В период с 11 по 14 октября формирования, участвующие в совместном учении с коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) «Рубеж-2024», совершают перегруппировку в Таджикистан», - говорится в сообщении.

Сообщается, что контингенты войск ОДКБ направляются из Казахстана, Кыргызстана и России в район проведения учения в соответствии с планом.

По информации, одним из приоритетов военного сотрудничества, которые определил Казахстан, председательствующий в ОДКБ в 2024 году, является совершенствование вопросов обеспечения оперативного развертывания войск, включая беспрепятственный транзит контингентов.

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