Объявлен самый красивый мужчина в мире

34-летнего британского актера Аарона Тейлора-Джонсона объявили самым красивым мужчиной в мире. Об этом пишет газета Daily Mail , передает Lenta.ru

Фото: Peter Nicholls / Reuters

К такому выводу пришел доктор Джулиан Де Сильва, хирург-косметолог из Лондона — он соотнес лицо артиста с правилом золотого сечения. По словам эксперта, его пропорции на 93,04 процента близки к совершенству.

Звезда сериала «Эмили в Париже», 32-летний актер Люсьен Лависконт занял второе место с результатом 92,41 процента. На третьем месте оказался 28-летний актер Пол Мескаль, он набрал 92,38 процента.

Ранее стало известно, что на роль нового Джеймса Бонда претендует Аарон Тейлор-Джонсон, известный по фильму «Пипец».

Золотое сечение — математическая пропорция, разработанная древними греками для «измерения красоты». Леонардо да Винчи использовал это соотношение для создания рисунка идеального мужского тела в Витрувианском человеке.