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11.10.2024, 18:51

Какие знаки зодиака Ванга считала самыми сильными?

Новости Мира 0 816

Известная болгарская ясновидящая Ванга рассказывала, что некоторые знаки зодиака обладают большой силой. По ее словам, заложенный в них потенциал можно использовать как во благо, так и во вред. Прорицательница утверждала, что великая сила спит в трех знаках зодиака: Тельце, Скорпионе и Рыбах, передает mir24.tv

Фото: Евгения ГУСЕВА
Фото: Евгения ГУСЕВА

Телец

Люди, рожденные под знаком зодиака Телец, имеют большую силу воли и упорство, которые чаще всего направлены на практические дела, создание комфорта и стабильности. Тельцы не привыкли к бурным эмоциям и не всегда осознают свою способность вдохновлять окружающих. Они являются потенциальными лидерами, способными создать что-то великое, но им нужно выходить из зоны комфорта, чтобы понять это.

Скорпион

Для данного знака зодиака характерны страстность, интенсивность и глубина эмоций. В нем дремлет неистовая мощь, способная преодолевать всевозможные преграды, однако она часто направлено на борьбу с самим собой и поиск истины. Скорпионы нередко манипулируют людьми и остаются в тени. Им следует освободиться от страхов и поверить в свою силу.

Рыбы

Рыбы обладают мощной интуицией, состраданием и творческой жилкой. Они способны создавать бессмертные шедевры, трогая души и меняя мир. Однако люди с таким знаком зодиака часто блуждают в своих фантазиях и не всегда осознают свою способность видеть и чувствовать невидимое. Рыбам нужно научиться доверять внутреннему голосу и не бояться проявить себя.

Ранее Ванга предрекла, что в 2025 году в Европе произойдут катастрофические события. По ее словам, глобальный конфликт приведет к гибели населения континента. Считается, что ясновидящая предвидела смерть Сталина, гибель Джона Кеннеди и Индиры Ганди, теракт 11 сентября 2001 года в США.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
maksimsh
maksimsh
ох Лада..качество контента все ниже и ниже...
11.10.2024, 15:33
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