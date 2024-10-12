Врач назвал самые опасные алкогольные напитки

Один из самых опасных — это метиловый спирт, который при приеме внутрь может вызвать слепоту и стать причиной смерти. Также опасны самогон, водка и сложные коктейли из смеси алкогольных напитков, которые могут быть причиной острого повреждения печени и поджелудочной железы. На третьем месте пиво. Незаметный эффект, но растет живот, возникает не только поражение печени и поджелудочной железы, но и сердца. Яркий пример — алкогольная кардиомиопатия у жителей Германии, — поделился специалист.