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12.10.2024, 12:08

В Германии возникла нехватка медикаментов

Новости Мира 0 362

Кризис медикаментов наблюдается в Германии — из-за него некоторые врачи вынуждены отправлять пациентов домой, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Назрел серьёзный кризис с поставками медикаментов, особенно физиологического раствора для капельниц. Этот дефицит уже привел к тому, что в целом ряде медицинских учреждений Германии врачи не могут оказать пациентам необходимое лечение и вынуждены отправлять их домой. При этом медицинские работники предупреждали о возможном дефиците лекарств ещё в сентябре.

В медицинских учреждениях по всей Германии наблюдаются ограничения в оказании медицинской помощи из-за дефицита физраствора. Врачи вынуждены отправлять пациентов домой, так как не могут обеспечить их лечение. Это медицинский провал, и он является отражением того, что медикаментозное обеспечение в нашей стране находится на уровне стран третьего мира, — сказал в интервью BILD глава Федеральной ассоциации врачей Андреас Гассен.

В свою очередь, глава Немецкой больничной ассоциации Геральд Гасс отметил, что от нехватки важных лекарств и растворов страдают не только врачи в частных кабинетах, но и государственные больницы.

Больницы не получают необходимого объема растворов для промывания и инфузий, который они заказывают у производителей. Пока еще мы можем оказывать пациентам необходимую помощь, но это требует больших организационных и финансовых усилий. Однако, если ситуация не улучшится, а число пациентов продолжит расти, текущий уровень обслуживания станет невозможным, — добавил он.

Причина кризиса состоит в том, что физиологический раствор изготавливается лишь немногими производителями. Поэтому нарушения в цепочке поставок достаточно быстро привели к дефициту препарата в Германии. Для решения этой проблемы Министерство здравоохранения ФРГ упростило импорт медикаментов из-за рубежа, однако ситуация пока что не исправилась. 

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