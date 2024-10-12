В Германии возникла нехватка медикаментов

Фото: Pixabay

Назрел серьёзный кризис с поставками медикаментов, особенно физиологического раствора для капельниц. Этот дефицит уже привел к тому, что в целом ряде медицинских учреждений Германии врачи не могут оказать пациентам необходимое лечение и вынуждены отправлять их домой. При этом медицинские работники предупреждали о возможном дефиците лекарств ещё в сентябре.

В медицинских учреждениях по всей Германии наблюдаются ограничения в оказании медицинской помощи из-за дефицита физраствора. Врачи вынуждены отправлять пациентов домой, так как не могут обеспечить их лечение. Это медицинский провал, и он является отражением того, что медикаментозное обеспечение в нашей стране находится на уровне стран третьего мира, — сказал в интервью BILD глава Федеральной ассоциации врачей Андреас Гассен.

В свою очередь, глава Немецкой больничной ассоциации Геральд Гасс отметил, что от нехватки важных лекарств и растворов страдают не только врачи в частных кабинетах, но и государственные больницы.

Больницы не получают необходимого объема растворов для промывания и инфузий, который они заказывают у производителей. Пока еще мы можем оказывать пациентам необходимую помощь, но это требует больших организационных и финансовых усилий. Однако, если ситуация не улучшится, а число пациентов продолжит расти, текущий уровень обслуживания станет невозможным, — добавил он.

Причина кризиса состоит в том, что физиологический раствор изготавливается лишь немногими производителями. Поэтому нарушения в цепочке поставок достаточно быстро привели к дефициту препарата в Германии. Для решения этой проблемы Министерство здравоохранения ФРГ упростило импорт медикаментов из-за рубежа, однако ситуация пока что не исправилась.