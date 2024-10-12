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12.10.2024, 13:07

Богатые люди все чаще завещают свое состояние домашним питомцам

Новости Мира 0 367

В 2019 году стало известно, что модельер Карл Лагерфельд сделал наследницей большей части своего состояния, которое оценивалось в 300 млн долларов, кошку Шупетт. Теперь обеспеченные люди следуют его примеру и все чаще составляют завещания в пользу животных, сообщает Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В последние годы юристы действительно заметили всплеск желания владельцев завещать большую часть своего богатства любимым собачкам и кошечкам, пишет news.am.

Шупетт – не первое и не единственное домашнее животное, которое стало богатым после смерти хохяина. Почти два десятилетия назад магнат недвижимости и королева отелей Леона Хелмсли оставила колоссальные 12 миллионов долларов своей мальтийской кошке Трабл. Однако позже судья сократил наследство до двух миллионов по просьбе поместья Хелмсли.

В 2024 году пожилая женщина в Китае решила завещать 2,8 миллиона долларов своим кошкам и собакам вместо собственных детей, которые не позаботились о ней, когда она заболела.

Конечно, поскольку домашние животные по закону считаются собственностью, технически они не могут быть названы бенефициарами. Но, как и во всем остальном, есть серые зоны. По состоянию на 2022 год все 50 штатов Америки приняли законы о доверительном управлении домашними животными – юридически обязывающее обязательство, которое позволяет создавать доверительные фонды для животных.

Они должны иметь доступ к вашему дому, инструкциям по уходу и кормлению вашего питомца, имени и контактной информации ветеринара и письменным инструкциям по долгосрочному или постоянному уходу за питомцем, – рассказала в одном из интервью Пегги Хойт, адвокат из Флориды и автор книги "Все мои дети носят меховые пальто".

К примеру, Маджел Барретт-Родденберри. Вместо того, чтобы включить своих собак в завещание, покойная актриса, которая была второй женой создателя Star Trek Джина Родденберри, выбрала трастовый фонд для своих псов в размере четырех миллионов долларов и выделила еще миллион на человека, который будет за ними присматривать. Аналогичным образом поступила и Лесли Энн Мэндел, которая была замужем за покойным писателем Артуром Херцогом. Она создала трастовый фонд в размере 100 000 долларов для своих 32 попугаев.

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