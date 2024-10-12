Как отучить кота лежать на клавиатуре

Владельцы пушистых жалуются на невозможность спокойно работать за компьютером, ведь питомцы видят в клавиатуре подходящее место для сна. Нередки и неожиданные "сообщения" коллегам, отправленные животным от имени хозяина. Эксперт рассказал, как с этим бороться, сообщает Zakon.kz .

Фото: Pixabay

Как пишет Daily Paws, ссылаясь на сертифицированного консультанта по вопросам поведения животных Эми Шоджай, есть несколько объяснений такому поведению мурлык.

Во-первых, котов влечет тепло электроники.

Во-вторых, если, к примеру, вы держите ноутбук на коленях, четвероногий может справедливо рассудить, что это его законное место.

Порой он "врывается" в ваше личное пространство и мешает работать, потому что нуждается во внимании и ласке. Не следует в такие моменты пытаться отвлечь животное вкусностями и игрушками – в дальнейшем оно будет использовать это как инструмент ловкой кошачьей манипуляции.

Как ни странно, сконцентрированность хозяина и стук по клавиатуре могут напоминать питомцу охоту или игру. Да и рутинность этого регулярного действа успокаивает его.

Тем не менее отучить шерстяного друга "захватывать" клавиатуру все-таки реально. Вот, что советует Эми Шоджай: