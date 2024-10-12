Вдову Маслякова оштрафовали за выпуски КВН с уехавшими звездами

Таганский суд Москвы оштрафовал на четыре тысячи рублей главного редактора телеканала "КВН ТВ" Светлану Маслякову за показ старых выпусков, в которых юморист Семен Слепаков и музыкант Андрей Макаревич были показаны без уточнения их статуса иноагентов, передает Tengri Life со ссылкой на РИА Новости .

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Штраф был назначен 8 октября, но обоснование его назначения стало известно только сейчас. Суд признал вдову Александра Маслякова виновной по части 2.1 статьи 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации).

Как указано в материалах дела, в июне телеканал транслировал программу "Вне игры", где была юмористическая зарисовка с участием Слепакова, но не был указан его статус иноагента.

На следующий день в эфир поставили архивные выпуски программы "Высшая лига. Второй четвертьфинал - 2008" и "Высшая лига. Первый полуфинал - 2008", в которых в членах жюри объявлялся Макаревич, при этом не указывался его статус иностранного агента.

Как отмечается в документе, защитник Масляковой в суде заявил, что нарушения уже устранены.

Светлана Маслякова - жена многолетнего ведущего КВН и основателя АМиК ("Александр Масляков и Компания", объединению принадлежит КВН) Александра Маслякова. Он умер 8 сентября в возрасте 82 лет. Доля Маслякова в АМиК после его смерти - 51 процент - перешла к его сыну, Александру Маслякову-младшему. 49 процентов компании принадлежит Светлане Масляковой.