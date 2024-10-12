На известного журналиста Дудя возбудили дело в России

В Российской Федерации возбудили административное дело в отношении известного журналиста и блогера Юрия Дудя, передаёт Ulysmedia.kz .

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Прокуратура обвинила Дудя в нарушении закона об иноагентах после выхода интервью с дизайнером Артемием Лебедевым. Уточняется, что журналист разместил видеоролик без указания на то, что материал произведен и распространяется иностранным агентом.

Прокуратурой в ходе проверки установлено, что Дудь, являясь лицом, включенным в реестр иностранных агентов, разместил на канале "вДудь" видеохостинга YouTube видеоролик "Лебедев - большой разговор / вДудь" без указания на то, что этот материал произведен и распространяется иностранным агентом. В отношении Дудя надзорным ведомством было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), - рассказал собеседник агентства ТАСС.

Наказание за правонарушение, вменяемое Дудю, включает административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Юрий Дудь — российский журналист, блогер и режиссёр. Он известен своими интервью на YouTube-канале "вДудь". В 2022 году был признан иностранным агентом в России.