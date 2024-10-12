Назван способный привести к импотенции алкогольный напиток

Употребление пива может привести к импотенции и бесплодию у мужчин, сообщила врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Ирина Юзуп. В беседе с «Лентой.ру» она назвала этот алкогольный напиток самым коварным.

Фото: Pixabay

Пиво, будучи ошибочно воспринятым как «легкий» напиток, часто употребляется в больших количествах. Именно это приводит к негативным последствиям, опасным для здоровья, — рассказала специалист.

Помимо алкоголя, пиво содержит сахар, дрожжи и хмель, отметила врач. Несмотря на то, что эти вещества в малых количествах могут быть полезными для организма, в пиве их концентрация значительно выше, чем в других напитках, подчеркнула она.