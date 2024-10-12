Мощный взрыв прогремел у здания колледжа в Чечне

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По информации Telegram-канал 112, взрыв случился у здания колледжа в результате пожара, вспыхнувшего на автозаправке на проспекте Мохаммеда Али. Там взорвалась цистерна с топливом. От ударной волны ее отбросило на несколько метров.

В данный момент пожар локализован. Огонь уничтожил всю заправку. Спасатели проводят разбор завалов. Ранее очевидцы сообщали о четырех пострадавших, но официально эти данные не подтверждены.