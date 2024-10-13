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12.10.2024, 19:28

Биотехнолог предупредила об опасности, которую скрывают матрасы

Новости Мира 0 530

Скопление плесени в матрасах может быть вредно для здоровья, особенно для астматиков и аллергиков, сообщает Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Об этом в разговоре с "Лентой.ру" предупреждает биотехнолог Мария Золотарева. Она рассказала об опасности образования грибка в спальных принадлежностях.

По словам специалиста, плесень может возникать из-за условий использования матрасов, а также из-за материалов, из которых они сделаны.

Плесень представляет собой микроскопические грибки, которым для роста необходимы тепло и влага. Повышенная влажность воздуха в редко проветриваемом помещении и пот, выделяемый человеком во время сна, могут приводить к накоплению влаги в изделии. Натуральные ткани и материалы, такие как шерсть или хлопок, служат хорошей питательной средой для микроорганизмов. Комбинация этих факторов создает благоприятные условия для размножения плесневых грибов и превращает матрас в потенциальный источник заражения. С матраса грибок может распространиться на постельное белье, ковер, мебель и стены, - объяснила она.

Плесневые грибы могут стать причиной возникновения серьезных проблем со здоровьем, особенно у людей с ослабленной иммунной системой, аллергиков и астматиков. Споры плесневых грибов при попадании в организм человека могут вызывать аллергические реакции, нарушения сна и даже бронхолегочные заболевания и инфекции дыхательных путей

Чтобы избежать появления плесени, необходимо тщательно следить за температурным режимом и уровнем влажности в помещении, отметила биотехнолог.

Для предотвращения роста плесени на матрасах важно поддерживать их сухость и хорошую вентиляцию в спальне. Регулярное проветривание матраса и использование влагозащитных чехлов могут помочь снизить риск появления плесени. Также существует новое поколение материалов для изготовления матрасов, которые не удерживают влагу и обладают антимикробными свойствами, - добавила она.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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