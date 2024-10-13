Достигло ли человечество потолка максимальной продолжительности жизни

Фото: Pixabay

Достижения в области медицины и генетических исследованиях уже не приводят к заметному увеличению продолжительности жизни в целом, отмечают эксперты. Более того, они обнаружили сокращение динамики продолжительности жизни в странах с самым долгоживущим населением.

По мнению исследователя из Университета Иллинойса-Чикаго, ведущего автора исследований, опубликованного в журнале Nature Aging, С. Джей Ольшанского, необходимо признать, что существует предел и, возможно, требуется пересмотреть предположения о том, когда люди должны выходить на пенсию и сколько денег им потребуется, чтобы прожить свою жизнь.

Эксперты уверены, что на сегодняшний день "мы достигли плато" в продолжительности жизни. Возможно, в будущем что-то изменится.

Что касается Казахстана, то согласно данным Бюро национальной статистики, ожидаемая продолжительность жизни казахстанцев выросла, а именно, за 2023 год она составила 75,09 лет, что стало рекордным показателем за последние 25 лет. Несмотря на жалобы на экологию, горожане живут дольше сельчан. Этот показатель составил 75, 73 и 74,02 лет, соответственно. А в гендерном разрезе ожидаемая продолжительность жизни женщин также показала рост и составила 79,06 лет (в 2022 году – 78,4), среди мужчин показатель достиг 70,99 лет (в 2022 году – 70,2).