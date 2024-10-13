Как распознать сгенерированное изображение: Google может помочь

Google планирует выпустить инструмент, который поможет отличать изображения, созданные искусственным интеллектом, от реальных, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Android Authority .

Фото: Pixabay

Генераторы изображений на основе искусственного интеллекта являются одним из самых популярных применений ИИ в наши дни. Технология настолько продвинулась, что уже невозможно отличить сгенерированное ИИ изображение от реального.

Google заявляет, что может помочь решить эту проблему: для этого приложение Google Photos будет показывать метаданные IPTC на изображениях, чтобы можно было легко определить, использовался или нет ИИ при обработке изображения.

Эту возможность исследователи из Android Authority обнаружили в коде APK приложения Google Photos, в частности, в его невыпущенной версии 7.3.

Хотя эта функция еще не была официально запущена, код предполагает, что приложение будет отображать информацию об изображениях, включая такие сведения, как "Создано с помощью Google AI", в разделе "Информация", доступном через EXIF-данные фотографии.

Кроме того, изображения в Google Фото, созданные или измененные с помощью искусственного интеллекта, уже имеют четкую маркировку, например, "Создано с помощью ИИ в Google Фото" или "Создано с помощью ИИ в Google".

Однако Google на этом не останавливается. Компания может также внедрить более подробную функцию, которая будет информировать пользователей о конкретном инструменте или технологии ИИ, использованной для создания, изменения или редактирования изображения.

Такой уровень детализации может дать пользователям более полное представление о процессах ИИ, лежащих в основе их фотографий, и обеспечить больший контекст и контроль над контентом, созданным ИИ.