Как распознать сгенерированное изображение: Google может помочь

Google планирует выпустить инструмент, который поможет отличать изображения, созданные искусственным интеллектом, от реальных, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Android Authority.
Генераторы изображений на основе искусственного интеллекта являются одним из самых популярных применений ИИ в наши дни. Технология настолько продвинулась, что уже невозможно отличить сгенерированное ИИ изображение от реального.
Google заявляет, что может помочь решить эту проблему: для этого приложение Google Photos будет показывать метаданные IPTC на изображениях, чтобы можно было легко определить, использовался или нет ИИ при обработке изображения.
Эту возможность исследователи из Android Authority обнаружили в коде APK приложения Google Photos, в частности, в его невыпущенной версии 7.3.
Хотя эта функция еще не была официально запущена, код предполагает, что приложение будет отображать информацию об изображениях, включая такие сведения, как "Создано с помощью Google AI", в разделе "Информация", доступном через EXIF-данные фотографии.
Кроме того, изображения в Google Фото, созданные или измененные с помощью искусственного интеллекта, уже имеют четкую маркировку, например, "Создано с помощью ИИ в Google Фото" или "Создано с помощью ИИ в Google".
Однако Google на этом не останавливается. Компания может также внедрить более подробную функцию, которая будет информировать пользователей о конкретном инструменте или технологии ИИ, использованной для создания, изменения или редактирования изображения.
Такой уровень детализации может дать пользователям более полное представление о процессах ИИ, лежащих в основе их фотографий, и обеспечить больший контекст и контроль над контентом, созданным ИИ.
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