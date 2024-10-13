Японская авиакомпания бесплатно раздает билеты туристам, чтобы разгрузить Токио

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Как передает New York Post, такая щедрость распространяется только на внутренние рейсы. Это сделано, чтобы немного разгрузить и без того перенаселенный Токио и показать иностранцам менее известные города.

Однако эксперты уверены, что будет только хуже. По их мнению, туристов станет еще больше, потому что после посещения отдаленных регионов они все равно обязательно поедут в столицу Японии.