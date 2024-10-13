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13.10.2024, 10:02

Японская авиакомпания бесплатно раздает билеты туристам, чтобы разгрузить Токио

Новости Мира 0 258

Авиакомпания Japan Airlines начала бесплатно раздавать билеты путешественникам из-за перенасыщения ими столицы страны, сообщает Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Как передает New York Post, такая щедрость распространяется только на внутренние рейсы. Это сделано, чтобы немного разгрузить и без того перенаселенный Токио и показать иностранцам менее известные города.

Однако эксперты уверены, что будет только хуже. По их мнению, туристов станет еще больше, потому что после посещения отдаленных регионов они все равно обязательно поедут в столицу Японии.

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