Как распознать обманщика по постам в соцсетях - советы психолингвиста

Как распознать по тексту в соцсети, что человек обманывает вас, возможно, даже с преступной целью, рассказывает Tengri Life со ссылкой на DoctorPiter.
Психолингвисты считают, что есть некоторые признаки, по которым можно предположить, что человек лжет, и проверить эту гипотезу в дальнейшем.
Почему это возможно? Потому что, как правило, когда человек обманывает, он пытается контролировать себя. Это нужно, чтобы не выдать вранье, а это вызывает дополнительное психоэмоциональное напряжение. Любая же напряженность оказывает дезорганизующее действие на нашу нервную систему, на высшие психические функции, в том числе и на речь, - говорит психолингвист Елена Бачурина.
Если человек лжет, возникают описки и другие признаки, например, сужение словарного разнообразия. Иногда в своей истории человек пытается предъявить нам свой выдуманный опыт, а не реальный. Ему нужно заполнить это белое пятно. И на это место очень часто приходят фразы-клише, шаблоны. То есть шаблонная речь может нам дать право поисследовать, что автор пытался заретушировать.
Для мошенников, например, очень характерно использование усиленной лексики, слов "восторг", "удача", "огромное везение", "вам сегодня невероятно повезло", использование восклицательных знаков и так далее — такая небольшая неадекватность по сравнению с тем стилем, который принят в обычном общении.
Иногда появляются парафазии — неуместное употребление слов, непопадание в контекст. И это тоже следствие напряжения, которое сопровождает ложь даже искусного лжеца. Психологисты считают, что употребление в речи глаголов больше чем, например, прилагательных, наблюдается именно в текстах обманщиков и мошенников. Фразы часто нелогичные, грамматически не завершенные.
В исследованиях ярко видно, что количество странных фраз сильно возрастает, когда человек произносит ложные утверждения. Появляется телеграфный стиль речи или меняется порядок слов в предложении. Люди, которые пытаются нас обмануть в письменных сообщениях, рекламных, коммерческих предложениях, могут уходить от прямого ответа. То есть на четкий вопрос "что?", вы получаете ответ про "кто" или "когда". На ваше "почему?", вам отвечают "где", и так далее.
В самом тексте появляется много несовпадений, противоречащих друг другу утверждений. Не соблюдается логика речи. Очень часто она состоит из сплошных призывов. Все это позволяет предположить, что перед нами обманщик, а может быть, и преступник.
Есть программы и специалисты, которые обрабатывают тексты на предмет вероятности того, что этот человек занимается нелегальной деятельностью. Прежде всего анализируется наличие ключевых слов, присущих той или иной сфере криминальной деятельности: если это торговля наркотиками, то там будут свои термины, похищение личных средств со счетов граждан — другие. Люди, исследующие тексты на предмет выявления преступников, конечно, изучают жаргон, специфический лексикон тех людей, которых они выявляют.
Эксперты уже давно определили характерные черты мошеннических текстов. Например, тот факт, что в подобных текстах часто используются эмоционально окрашенные слова. Например, "срочно", "только сегодня", "не упустите шанс", а также завуалированные угрозы или обещание большой выгоды.
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