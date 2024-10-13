Как распознать обманщика по постам в соцсетях - советы психолингвиста

Как распознать по тексту в соцсети, что человек обманывает вас, возможно, даже с преступной целью, рассказывает Tengri Life со ссылкой на DoctorPiter .

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Психолингвисты считают, что есть некоторые признаки, по которым можно предположить, что человек лжет, и проверить эту гипотезу в дальнейшем.

Почему это возможно? Потому что, как правило, когда человек обманывает, он пытается контролировать себя. Это нужно, чтобы не выдать вранье, а это вызывает дополнительное психоэмоциональное напряжение. Любая же напряженность оказывает дезорганизующее действие на нашу нервную систему, на высшие психические функции, в том числе и на речь, - говорит психолингвист Елена Бачурина.

Клише и шаблоны

Если человек лжет, возникают описки и другие признаки, например, сужение словарного разнообразия. Иногда в своей истории человек пытается предъявить нам свой выдуманный опыт, а не реальный. Ему нужно заполнить это белое пятно. И на это место очень часто приходят фразы-клише, шаблоны. То есть шаблонная речь может нам дать право поисследовать, что автор пытался заретушировать.

Неадекватный стиль и много глаголов

Для мошенников, например, очень характерно использование усиленной лексики, слов "восторг", "удача", "огромное везение", "вам сегодня невероятно повезло", использование восклицательных знаков и так далее — такая небольшая неадекватность по сравнению с тем стилем, который принят в обычном общении.

Иногда появляются парафазии — неуместное употребление слов, непопадание в контекст. И это тоже следствие напряжения, которое сопровождает ложь даже искусного лжеца. Психологисты считают, что употребление в речи глаголов больше чем, например, прилагательных, наблюдается именно в текстах обманщиков и мошенников. Фразы часто нелогичные, грамматически не завершенные.

Телеграфный стиль

В исследованиях ярко видно, что количество странных фраз сильно возрастает, когда человек произносит ложные утверждения. Появляется телеграфный стиль речи или меняется порядок слов в предложении. Люди, которые пытаются нас обмануть в письменных сообщениях, рекламных, коммерческих предложениях, могут уходить от прямого ответа. То есть на четкий вопрос "что?", вы получаете ответ про "кто" или "когда". На ваше "почему?", вам отвечают "где", и так далее.

В самом тексте появляется много несовпадений, противоречащих друг другу утверждений. Не соблюдается логика речи. Очень часто она состоит из сплошных призывов. Все это позволяет предположить, что перед нами обманщик, а может быть, и преступник.

Ключевые слова помогут найти мошенника

Есть программы и специалисты, которые обрабатывают тексты на предмет вероятности того, что этот человек занимается нелегальной деятельностью. Прежде всего анализируется наличие ключевых слов, присущих той или иной сфере криминальной деятельности: если это торговля наркотиками, то там будут свои термины, похищение личных средств со счетов граждан — другие. Люди, исследующие тексты на предмет выявления преступников, конечно, изучают жаргон, специфический лексикон тех людей, которых они выявляют.

Эксперты уже давно определили характерные черты мошеннических текстов. Например, тот факт, что в подобных текстах часто используются эмоционально окрашенные слова. Например, "срочно", "только сегодня", "не упустите шанс", а также завуалированные угрозы или обещание большой выгоды.