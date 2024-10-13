Рыбные кости проткнули желудок женщины насквозь

Врачи спасли пациентку с рыбными костями в желудке, пишет Qostanay.TV со ссылкой на Gazeta.Ru .

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Жительница Новороссийска поступила в местную больницу с признаками внутреннего кровотечения. В ходе обследования выяснилось, что кости съеденной накануне рыбы проткнули желудок пациентки насквозь.

Врачи экстренно прооперировали женщину. Из ее желудка были извлечены три крупные рыбные кости.

По словам врачей, если бы женщина не обратилась за помощью, то могла бы заработать перитонит. Сейчас она в порядке.