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13.10.2024, 13:25

Трамп предположил, что через три месяца может начаться третья мировая война

Новости Мира 0 544

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выразил опасения насчет возможного военного конфликта глобального масштаба из-за действий нынешнего американского правительства, сообщает Zakon.kz.

Фото: © AP / Alex Brandon
Фото: © AP / Alex Brandon

Такое мнение он высказал, выступая на предвыборном митинге в Калифорнии, трансляция которого велась на YouTube-канале RSBN.

Трамп допустил третью мировую войну и подчеркнул, что при действующем президенте США Джо Байдене конфликт может начаться через три месяца.

Я беспокоюсь насчет следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть в правительстве, - отметил он.

Ранее сообщалось, что Трамп потребовал президентскую охрану и военный самолет. Действующий глава США Джо Байден заверил, что он получит все, что ему необходимо для безопасности.

Президентские выборы в стране пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демпартию на них будет представлять действующий лидер США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом, ставшим кандидатом от Республиканской партии, он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение вице-президента страны Камалы Харрис, которую делегаты проходящего съезда Демпартии в Чикаго официально утвердили кандидатом в президенты США.

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