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13.10.2024, 14:02

Действительно ли алкоголь заставляет людей говорить правду?

Новости Мира 0 362

Древняя пословица гласит, что истина в вине — дескать, пьяный человек всегда говорит правду. Но так ли это на самом деле? Действительно ли алкоголь заставляет людей быть искренними? Портал livescience.com разобрался в вопросе, передает news.rambler.ru

© Unsplash
© Unsplash

Алкоголь определенно повышает вероятность, что выпивший человек будет говорить честно. Но также есть шанс, что он озвучит мысли, которые в трезвом состоянии показались бы ерундой. Например, пьяный друг может от души пообещать переехать в другой город или найти другую работу, но на утро он, скорее всего, передумает.

Научные работы поддерживают теории о влиянии алкоголя на характер человека, его эмоциональное состояние и восприятие. Так, работа от 2017 года в журнале Clinical Psychological Science изучила, как изменились характеры подопытных при 0,09% концентрации алкоголя в крови. Наблюдатели отметили, что самой заметной переменой в поведении было повышение общительности. Хотя работа не проверила, работает ли алкоголь в качестве сыворотки правды, можно сделать резонный вывод, что человек, чувствующий себя спокойно в социальной обстановке, более склонен быть искренним.

При этом алкоголь также способен дестабилизировать эмоциональный фон человека: мы можем сболтнуть лишнего или сказать что-то, о чем будем сильно сожалеть позже. Примерно так же выпивка мотивирует людей быть более жестокими или идти на риски — необдуманные действия могут прийти на ум и в трезвом состоянии, но обычно мы их избегаем.

Подобные свойства — результат способности алкоголя раскрепощать человека и временно убирать его внутренние барьеры. Пиво, вино и напитки покрепче приглушают сигналы в префронтальной коре мозга: регионе, который как раз отвечает за поведение и контроль импульсов. Помимо этого, алкоголь подавляет активность амигдалы — органа глубоко в мозге, вызывающего страх и тревожность. В трезвом состоянии человек получает сигналы от амигдалы, которые не дают человеку совершать спорные действия, но эти сигналы стихают после пары стаканов.

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