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13.10.2024, 18:58

Курица или яйцо? Зоологи, наконец, ответили, кто появился раньше

Новости Мира 0 413

Зоологи и палеонтологи университета Флиндерса из Южной Австралии дали ответ на вечный вопрос человечества: кто появился раньше, курица или яйцо, передает Liter.kz со ссылкой на Ridlife.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Яйца существуют столько же, сколько вся белковая жизнь на Земле, – это исходный способ эволюции распространять генетические линии в будущее. В яйцах половые клетки смешиваются, чтобы создать новую комбинацию генов, которая затем вырастает во взрослую форму. До появления этого инновационного метода организмы в основном размножались при помощи клонирования, а это метод похуже, поскольку идентичные и слишком похожие друг на друга организмы уязвимее к вирусам и паразитам.

Первые яйца откладывались ещё медузами 600 миллионов лет назад, поэтому многие люди склонны отвечать, что первым появилось яйцо. И с логической точки зрения это действительно так. Однако, если углубиться в историю и попытаться выяснить, когда появилось первое куриное яйцо, окажется, что первые домашние куры появились еще 50 миллионов лет назад, когда люди начали расчищать лес для выращивания риса и проса. Эта деятельность привлекла джунглевых птиц, которые в итоге осели рядом с человеческими поселениями и стали новым видом.

Загвоздка заключается в том, что мы склонны думать, будто курица может вылупиться только из куриного яйца. Поэтому еще Аристотель рассматривал эту загадку как пример бесконечного регресса. Однако куры появились в результате эволюционного процесса, а это означает, что когда-то первая настоящая курица вылупилась из яйца, снесённого частично одомашненной дикой птицей.

Другими словами, первая курица появилась до того, как были отложены настоящие куриные яйца. Поэтому, если вопрос интерпретировать так, то ответом однозначно будет курица.

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