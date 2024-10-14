SpaceX совершила историческую посадку самой мощной ракеты в мире

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Как заявила компания на своей странице в X (ранее Twitter), это первая удачная посадка Super Heavy обратно на стартовый комплекс после запуска.

Данное событие произошло в рамках пятых испытаний ракеты Starship, оснащенной носителем Super Heavy.

По данным SpaceX, ракета почти вдвое мощнее тяжелой ракеты Space Launch System (SLS), которая разрабатывается NASA для пилотируемых миссий на Луну. Это испытание стало важным шагом в развитии программы Starship, предназначенной для будущих миссий на Марс и за пределы земной орбиты.