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13.10.2024, 21:29

Сборная Казахстана установила антирекорд под руководством Станислава Черчесова

Новости Мира 0 185

Национальная сборная Казахстана по футболу не смогла отметиться забитым мячом ни в одном из четырех матчей под руководством главного тренера Станислава Черчесова, передает NUR.KZ.

Фото: kff.kz
Фото: kff.kz

В воскресенье сборная Казахстана уступила с минимальным счетом команде Словении в рамках встречи группы B3 в Лиге наций УЕФА. Для Станислава Черчесова это был четвёртый матч у руля сборной Казахстана.

Под руководством российского специалиста национальная команда ещё ни разу не побеждала и не отметилась забитым мячом.

Результаты последних 4 матчей в Лиге наций УЕФА:

  • Казахстан – Норвегия 0:0;
  • Словения – Казахстан 3:0;
  • Австрия – Казахстан 4:0;
  • Казахстан – Словения 0:1.

Голевую засуху отечественной команды прокомментировал и игрок сборной Бауржан Исламхан сразу после матча со Словенией.

Эта команда нам уже хорошо знакома. Не первую игру с ними проводим. Было очень трудно. Мы понимали важность этой игры. На погоду не смотрели, хотели порадовать наших болельщиков. Спасибо им за поддержку! Да, мы хотели выиграть и для этого нужно было забить. В следующих играх обязательно забьем, - заявил Исламхан.

Следующий матч сборная Казахстана проведет на домашнем стадионе 14 ноября против Австрии. Эту встречу пропустит защитник национальной команды Нуралы Алип из-за перебора желтых карточек.

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