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14.10.2024, 07:24

Американского рэпера Канье Уэста обвинили в изнасиловании на вечеринке P. Diddy

Новости Мира 0 601

Экс-помощница американского рэпера Канье Уэста обвинила его в изнасиловании на вечеринке P. Diddy, сообщает Zakon.kz.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

До недавнего времени считалось, что Канье Уэст не был замешан в темных делах своего коллеги — наравне с 50 Cent, Эминемом и другими звездами. Но недавно его бывшая помощница Канье Лорен Пишотта заявила, он изнасиловал ее во время вечеринки в студии P. Diddy. Об этом сообщил таблоид Daily Mail со ссылкой на судебные документы.

Уэст и Пишотта работали вместе с 2021 по 2022 год, а впервые познакомились в студии P. Diddy в 2020-м. Девушка утверждает, что приехала туда вместе с другим музыкантом, с которым тогда сотрудничала. По ее словам, в тот вечер Канье заставил ее выпить бокал алкоголя, после чего она "внезапно почувствовала себя дезориентированной, начала впадать в крайне ослабленное состояние и потеряла контроль над своим телом и речью".

Тогда она решила, что просто выпила лишнего и ничего страшного не случилось – и только осенью 2022 года, в самом конце своего сотрудничества с Канье, узнала правду.

Как заявлено в судебных документах, тогда Уэст был в бешенстве из-за того, что Ким Кардашьян заподозрила его в романе с Пишоттой. А когда Лорен пообещала написать бывшей супруге рэпера и объяснить, что между ними ничего нет, Канье заявил, что вообще-то сексуальный контакт был – на той самой злополучной вечеринке в студии.

Вскоре после этого разговора Лорен была уволена с должности ассистентки рэпера.

К самому у Пишотты претензий нет. Впрочем, скандального рэпера и продюсера это вряд ли спасет. Его подозревают в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, педофилии, рэкете, насилии и харассменте.

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