Свадебный марш: нумеролог назвала лучшие даты для бракосочетания

Чтобы брак был счастливым нумерологи советуют обстоятельно выбирать дату бракосочетания, утверждая, что от дня торжества, зависит то, насколько гармоничными будут отношения, передает inbusiness.kz.
При планировании свадебного торжества астрологи рекомендуют учитывать положение созвездий, планет, Солнца, а также цикл спутника Земли. Внимание также уделяется дням недели и месяцам года, которым покровительствуют определенные планеты.
Многие слышали о существовании такого астрологического явления, как ретроградное движение планет. Оно происходит в момент, когда скорость одной планеты замедляется по сравнению со скоростью других и создается ощущение обратного движения. Считается, что ретроградное движение, свойственное всем планетам, кроме Солнца и Луны. Чаще всего в фазе ретроградного пребывает Меркурий. Астрологи полагают, что ретроградное движение планет способно влиять на жизнь людей, провоцируя определенные сложности. Отразиться оно может и на семейной жизни.
По словам казахстанского нумеролога и психолога Айсулу Ахимовой, несмотря на скептическое отношение многих людей к теме ретроградности планет, это астрологическое явление все же имеет свое влияние.
"Поэтому, планируя свадебное торжество, в первую очередь важно обращать внимание на ретроградность Меркурия, Венеры и Марса", - поделилась советами Айсулу Ахимова.
По ее мнению, особенно нежелательно устраивать свадьбу в периоды ретроградности Меркурия. Поскольку планета в определенные периоды движется в обратном направлении, она будет давать и обратный результат, так как считается, что эта планета больше других влияет на нашу жизнь. Во время ретроградности проявляется его негативное влияние, поэтому в этот период лучше не планировать подачу документов, заключение союза и проведение самого торжества. В противном случае в самый ответственный момент что-то может пойти не по плану, а в перспективе брак окажется несчастливым.
В 2024 году три периода ретроградного движения Меркурия:
с 18 марта по 13 мая;
с 16 июля по 11 сентября;
с 25 ноября по 15 декабря.
"Когда молодожены планируют свадьбу, они строят семейные планы на всю жизнь, раз и навсегда. А в неблагоприятный для узаконивания отношений период, любое планирование чревато негативными последствиям. Нужно также быть аккуратнее с ретроградными Марсом и Венерой. Именно эти две планеты связаны с нашей семейной жизнью. К примеру, Венера, являющаяся символом любви, красоты и изобилия, в период ретроградного движения слаба и не может дать поддержку и стабильность в любви. Ретроградный Марс провоцирует резкие перепады настроения, неуравновешенность, склонность к конфликтам. То есть, в этот период лучше не планировать свадебные торжества", - добавила Айсулу Ахимова.
В текущем году Марс "пойдет вспять" только один раз. В обратном направлении красная планета будет двигаться с 6 декабря 2024 по 24 февраля 2025 года. А вот ретроградной Венеры уже можно не опасаться, так как ее период уже закончился. В этом году он захватил конец декабря ушедшего года и продлился до 29 января.
По словам нумеролога, при выборе даты свадьбы крайне важно также учитывать аспект, связанный с личным годом каждого человека.
"Здесь помимо совместимости, которую желательно высчитывать на начальных этапах знакомства, мы должны точно знать, какой период идет у брачующихся. И в данном случае важно, чтобы год был не на сильном минусе или не был нулевым. В такой период лучше отказаться от проведения свадьбы. Неудачен он также будет для переезда или зачатия. Семью, созданную в нулевой год, ждут серьезные, порой непреодолимые испытания и, как следствие, развод. Беременность в нулевой год несет большой риск для плода, поэтому ее тоже лучше планировать на более благоприятный период", - поясняет нумеролог.
Еще один важный момент в планировании даты торжества связан с днями недели.
"Пятница и воскресенье являются одними из благоприятных дней недели. В эти дни можно играть свадьбу абсолютно всем. Что касается субботы, которую тоже многие любят за удобное расположение в череде будних и выходных дней, то она больше подходит для более взрослых пар, которые давно общаются и очень близки. Подходит этот день и для людей, вступающих в брак во второй раз. Еще один удачный для свадеб день - четверг. А вот вторник для этого самый неподходящий. Планируя свадебное торжество, также следует обращать внимание на периоды религиозных постов - как мусульманского, так и христианского. В этот период свадеб тоже лучше не играть", - резюмирует Айсулу Ахимова.
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