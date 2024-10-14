Свадебный марш: нумеролог назвала лучшие даты для бракосочетания

Чтобы брак был счастливым нумерологи советуют обстоятельно выбирать дату бракосочетания, утверждая, что от дня торжества, зависит то, насколько гармоничными будут отношения, передает inbusiness.kz .

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При планировании свадебного торжества астрологи рекомендуют учитывать положение созвездий, планет, Солнца, а также цикл спутника Земли. Внимание также уделяется дням недели и месяцам года, которым покровительствуют определенные планеты.

Многие слышали о существовании такого астрологического явления, как ретроградное движение планет. Оно происходит в момент, когда скорость одной планеты замедляется по сравнению со скоростью других и создается ощущение обратного движения. Считается, что ретроградное движение, свойственное всем планетам, кроме Солнца и Луны. Чаще всего в фазе ретроградного пребывает Меркурий. Астрологи полагают, что ретроградное движение планет способно влиять на жизнь людей, провоцируя определенные сложности. Отразиться оно может и на семейной жизни.

По словам казахстанского нумеролога и психолога Айсулу Ахимовой, несмотря на скептическое отношение многих людей к теме ретроградности планет, это астрологическое явление все же имеет свое влияние.

"Поэтому, планируя свадебное торжество, в первую очередь важно обращать внимание на ретроградность Меркурия, Венеры и Марса", - поделилась советами Айсулу Ахимова.

По ее мнению, особенно нежелательно устраивать свадьбу в периоды ретроградности Меркурия. Поскольку планета в определенные периоды движется в обратном направлении, она будет давать и обратный результат, так как считается, что эта планета больше других влияет на нашу жизнь. Во время ретроградности проявляется его негативное влияние, поэтому в этот период лучше не планировать подачу документов, заключение союза и проведение самого торжества. В противном случае в самый ответственный момент что-то может пойти не по плану, а в перспективе брак окажется несчастливым.

В 2024 году три периода ретроградного движения Меркурия:

с 18 марта по 13 мая;

с 16 июля по 11 сентября;

с 25 ноября по 15 декабря.

"Когда молодожены планируют свадьбу, они строят семейные планы на всю жизнь, раз и навсегда. А в неблагоприятный для узаконивания отношений период, любое планирование чревато негативными последствиям. Нужно также быть аккуратнее с ретроградными Марсом и Венерой. Именно эти две планеты связаны с нашей семейной жизнью. К примеру, Венера, являющаяся символом любви, красоты и изобилия, в период ретроградного движения слаба и не может дать поддержку и стабильность в любви. Ретроградный Марс провоцирует резкие перепады настроения, неуравновешенность, склонность к конфликтам. То есть, в этот период лучше не планировать свадебные торжества", - добавила Айсулу Ахимова.

В текущем году Марс "пойдет вспять" только один раз. В обратном направлении красная планета будет двигаться с 6 декабря 2024 по 24 февраля 2025 года. А вот ретроградной Венеры уже можно не опасаться, так как ее период уже закончился. В этом году он захватил конец декабря ушедшего года и продлился до 29 января.

По словам нумеролога, при выборе даты свадьбы крайне важно также учитывать аспект, связанный с личным годом каждого человека.

"Здесь помимо совместимости, которую желательно высчитывать на начальных этапах знакомства, мы должны точно знать, какой период идет у брачующихся. И в данном случае важно, чтобы год был не на сильном минусе или не был нулевым. В такой период лучше отказаться от проведения свадьбы. Неудачен он также будет для переезда или зачатия. Семью, созданную в нулевой год, ждут серьезные, порой непреодолимые испытания и, как следствие, развод. Беременность в нулевой год несет большой риск для плода, поэтому ее тоже лучше планировать на более благоприятный период", - поясняет нумеролог.

Еще один важный момент в планировании даты торжества связан с днями недели.