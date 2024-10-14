Под телеведущей Первого канала сломался стул прямо во время эфира

Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева чуть не упала, читая выпуск новостей, когда в прямом эфире у нее сломался стул, передает Tengri Life со ссылкой на Ura.ru .

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Инцидент произошел 12 октября во время вечернего эфира программы "Время", когда Андреева рассказывала зрителям о завершении фестиваля архивных фильмов в Москве. Прямо на середине фразы телеведущая начала падать, но удержала равновесие и продолжила читать текст.

Фрагмент телеэфира активно расходится по социальным сетям, и пользователи успели выдвинуть и вторую версию инцидента - возможно, у ведущей что-то случилось с каблуком.