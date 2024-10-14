Под телеведущей Первого канала сломался стул прямо во время эфира

Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева чуть не упала, читая выпуск новостей, когда в прямом эфире у нее сломался стул, передает Tengri Life со ссылкой на Ura.ru.
Инцидент произошел 12 октября во время вечернего эфира программы "Время", когда Андреева рассказывала зрителям о завершении фестиваля архивных фильмов в Москве. Прямо на середине фразы телеведущая начала падать, но удержала равновесие и продолжила читать текст.
Фрагмент телеэфира активно расходится по социальным сетям, и пользователи успели выдвинуть и вторую версию инцидента - возможно, у ведущей что-то случилось с каблуком.
"Молодец, не растерялась!", "Настоящий профессионал", "Андреева молодец, выкрутилась", "По-моему, она стоит, а с обувью проблема какая-то - каблук, может, соскользнул", - пишут пользователи.
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