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14.10.2024, 11:37

Россиянка описала женщин в Европе фразой «гордятся тем, чего у нас стыдятся»

Новости Мира 0 1 787

Российская тревел-блогерша побывала в Европе и удивилась некоторым особенностям и привычкам местных женщин. Своей историей она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен», передает Lenta.ru

Фото: Antonio Bronic / Reuters
Фото: Antonio Bronic / Reuters

«Гуляя по разным европейским столицам, от Парижа до Стокгольма, и пообщавшись с иностранками, сделала вывод: они гордятся тем, чего у нас в России девушки стыдятся», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Во-первых, автор публикации заметила, что девушки в Европе не стесняются лишнего веса и целлюлита, а, наоборот, принимают себя со всеми недостатками.

«Наши женщины стыдятся быть слишком большими, и это нормально, вместо того, чтобы оголять свое неидеальное тело, как делают европейки, россиянки всегда стремятся избавиться от лишних килограммов, посещая спортзалы, придерживаясь различных диет, некоторые даже прибегают к пластике», — пояснила она.

Вторая особенность европеек, от которой путешественнице «было не по себе», — их пристрастие к вульгарным и вызывающим нарядам. «Европейки безумно гордятся своей свободой делать то, что хотят, и носить все, что им нравится, не задумываясь о том, что при этом скажет общество. В России так не принято, и все же женщины стараются выглядеть скромнее», — отметила она.

Блогерша также была удивлена тем фактом, что в Европе женщины проявляют инициативу в отношениях и сами знакомятся с мужчинами в заведениях. Кроме того, ее поразило количество курящих и выпивающих девушек на европейских улицах.

Последний тренд среди европеек, о котором рассказала автор, — жить с мужчиной, иметь от него детей, но официально не расписываться. Россиянка добавила, что таким образом они могут получать специальные повышенные пособия по уходу за ребенком.

«Европейским девушкам не стыдно быть гражданскими женами, и все из-за денег. Хочется спросить: а что, мужу при этом нормально? Как его самооценка при этом?» — задалась вопросом туристка.

Ранее эта же тревел-блогерша призналась, что от некоторых особенностей жизни в Европе «становится не по себе». В частности, она обратила внимание на грязь и мусор на улицах городов.

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