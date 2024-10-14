WhatsApp ввел новую функцию

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Теперь пользователи могут регулировать скорость воспроизведения. Предлагается три варианта: нормальный и два быстрых (1,5x или 2,0x), пишет WABetaInfo.

Эта функция обеспечивает большую гибкость при просмотре видео, позволяя пользователям адаптировать просмотр в соответствии со своими предпочтениями и временными ограничениями. Новые параметры воспроизведения повышают удобство в зависимости от типа просматриваемого контента, так как пользователи смогут выбирать ускорение более длинных видео для экономии времени. Элемент управления расположен рядом с индикатором выполнения для легкого доступа.

Кроме того, WhatsApp внедряет функцию "картинка в картинке" для видео. Этот режим позволяет пользователям изменять размер окна видео и перемещать его по экрану, обеспечивая гибкость во взаимодействии как с видео, так и с разговорами. Кнопка для включения этого режима расположена рядом с панелью воспроизведения, что упрощает включение этого режима пользователями без прерывания просмотра. После включения режима "картинка в картинке" пользователи могут продолжать общаться, отправлять сообщения или даже просматривать другие чаты и приложения, пока видео воспроизводится в углу экрана.

Окно "картинка в картинке" также имеет основные элементы управления воспроизведением, включая возможность перехода вперед, перехода назад и приостановки видео.

Если у вас еще нет этих функций, то они могут появиться в течение следующих недель, как указано в официальном журнале изменений.