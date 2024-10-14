“Ошеломляющие суммы“: названы самые дорогие бренды мира

Эти логотипы не нуждаются в представлении. По данным международного консалтингового агентства Interbrand, составлен список самых ценных брендов в мире, подробнее рассказывает Tengri Life со ссылкой на 9news.com.au

Фото:depositphotos.com / rafapress

Некоторые из названных брендов, представляющих крупнейшие компании планеты, оцениваются в ошеломляющие суммы. Среди них такие известные имена, как YouTube, Meta, Disney, Tesla, McDonald's, и многие другие.

Вот как распределились 7 первых мест:

7-е место

Coca-Cola – маленькие красные банки стали основой империи, захватившей весь мир. Coca-Cola занимает седьмое место среди самых ценных брендов в мире.

6-е место

На шестом месте располагается Toyota – всемирно известный японский автомобильный бренд, который произвел больше автомобилей, чем любая другая компания.

5-е место

Samsung Electronics занимает пятое место среди самых ценных брендов в мире. Этот южнокорейский гигант продолжает вдохновлять пользователей своими инновациями и высококачественной электроникой.

4-е место

Google – классический пример бренда, который стал настолько известным, что от названия образовались ходовые современные глаголы "погугли" и "загугли". Google занимает четвертое место среди самых дорогих брендов в мире. Его имя стало синонимом интернет-поиска для миллионов пользователей по всему миру.

3-е место

Основной специализацией Amazon является покупка товаров в Интернете, и этот бренд стал настолько популярным, что занимает третье место среди самых ценных в мире. Его удобство и широкий ассортимент привлекли миллионы покупателей в западных странах

2-е место

Microsoft заняла второе место в рейтинге самых ценных мировых брендов. По оценкам Interbrand, стоимость бренда составляет 352,5 миллиарда долларов США, в то время как рыночная капитализация компании достигает 3,09 триллиона долларов США. Основанная в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft стала пионером в разработке программного обеспечения и технологий, включая операционные системы Windows и офисный пакет Office. Сегодня компания активно развивает облачные решения, искусственный интеллект и другие передовые технологии, что укрепляет ее позиции на мировом рынке.

1 место

От гаража Стива Джобса до миллиардных капиталов – Apple, производитель iPhone, признан самым дорогим брендом в мире. Стоимость бренда составляет 488,9 миллиарда долларов. Основанная в 1976 году компания стала лидером в области технологий, известной своими инновациями в дизайне и функциональности, включая такие продукты, как iPad, MacBook и Apple Watch, которые изменили рынок потребительской электроники.