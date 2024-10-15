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14.10.2024, 21:35

Женщина родила в туалете аэропорта Турции и бросила младенца в унитазе

Новости Мира 0 674

Женщина родила в туалете аэропорта Антальи и попыталась улететь без ребенка, сообщает Zakon.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Как пишет турецкое издание Hurriet, младенца, лежащего в унитазе, нашла уборщица в международном аэропорту Антальи. Ребенок оказался живым.

Оперативно удалось установить по камерам наблюдения мать малыша. Ею оказалась гражданка РФ, которая уже стояла в очереди на регистрацию вылета рейса в Москву.

Сотрудникам службы безопасности аэропорта потребовалось всего 12 минут с момента обнаружения ребенка в женском туалете, чтобы установить местонахождение горе-матери.

Установлено, что женщина родила в туалете и поспешила оформлять билеты до российской столицы. Сейчас она задержана вместе со своей подругой. Еще один гражданин России, находившийся вместе с роженицей, также был пойман полицией и задержан.

Как уточняет издание, с ребенком все в порядке. Его осмотрели врачи и определили в местную больницу для ухода.

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