Зарубежные посольства Украины получили сообщения о минировании

Министерство иностранных дел Украины усилило меры безопасности в нескольких зарубежных дипломатических представительствах на фоне анонимных сообщений о минировании, передает Tengrinews.kz .

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По информации пресс-службы ведомства, в понедельник, 14 октября, более шестидесяти зарубежных дипломатических учреждений Украины получили анонимные письма о минировании зданий.

"Это количество продолжает расти. Подобные письма получили и структурные подразделения МИД Украины", - говорится в пресс-релизе.

Глава МИД страны Андрей Сибига поручил усилить меры безопасности в украинских дипломатических представительствах.

Сообщается, что дипломаты находятся в тесном контакте с правоохранительными органами и властями принимающих стран для проведения проверок безопасности в случае необходимости. В редких случаях иностранным дипучреждениям приходилось приостанавливать консульские услуги для граждан на короткое время, которое возобновлялось сразу после завершения проверок.

Отмечается, что массовая волна анонимных угроз о бомбах никак не повлияла на деятельность дипломатической системы Украины и иностранных дипмиссий. Работа продолжается в штатном режиме, все поставленные задачи продолжают выполняться в полном объеме, подчеркнули в МИД.

"Министерство иностранных дел Украины находится в контакте с правоохранительными и разведывательными органами Украины, зарубежными партнерами, работает над выяснением обстоятельств и цели скоординированной волны анонимных угроз и ее организаторов", - добавили в ведомстве.

Во второй половине дня понедельника "Украинская правда" писала, что правоохранительные органы страны проводят проверки в связи с многочисленными анонимными письмами о минировании в разных регионах Украины.

Указывалось, что на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления и других объектов поступали анонимные письма о заминировании их зданий. В частности, жертвой сообщений о минировании стал и офис "Украинской правды".

В полиции пояснили, что сил и средств хватит, чтобы проверить каждый объект, на местах работают профильные службы. Правоохранители призвали граждан быть внимательными и способствовать полицейским в выполнении ими служебных обязанностей.