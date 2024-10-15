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15.10.2024, 07:22

Павел Дуров объявил о запуске нового способа проверки номеров через Telegram

Новости Мира 0 559

Основатель популярного мессенджера Павел Дуров объявил о запуске нового метода верификации телефонных номеров под названием Telegram Gateway, рассказывает Tengri Life.

Фото:depositphotos.com / Фото автора itchaz.gmail.com
Фото:depositphotos.com / Фото автора itchaz.gmail.com

О новшествах бизнесмен написал в своем Telegram-канале.

"Telegram запустил самый доступный способ для бизнеса подтвердить номера телефонов своих клиентов - всего 0,01 доллара за код, в любой точке мира", - рассказал он.

По его словам, теперь компании могут экономить миллионы, отправляя коды верификации своим пользователям прямо через Telegram.

"Этот метод гораздо дешевле, быстрее и безопаснее, чем традиционная проверка через SMS. Мы называем его Telegram Gateway", - пояснил Дуров.

Он отметил, что верификация телефонных номеров - это многомиллиардная индустрия. Только Telegram тратит около 10 миллионов долларов в месяц на подтверждение всех пользователей, которые регистрируются и входят в сервис.

"Мы сделали эти вложения, чтобы другим не пришлось. Поскольку мы уже подтвердили номера телефонов почти миллиарда людей, другие компании могут избежать высоких затрат на верификацию. И если номер телефона, который они хотят подтвердить, не привязан к аккаунту Telegram, мы вообще не будем взимать плату", - сообщил он.

Дуров считает, что эти цены "беспрецедентно низкие", и поэтому он не уверен, станет ли Telegram Gateway значимым источником дохода. Тем не менее бизнесмен выразил надежду, что эта инициатива сделает мир "более эффективным", снижая затраты и стоимость для многих услуг.

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