Женщину зажало между кроватью и матрасом, она погибла

В Великобритании 46-летняя женщина задохнулась, оказавшись зажатой между матрасом и основанием своей кровати из-за неисправности пружинного механизма, передает Liter.kz со ссылкой на Daily Mail.

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Инцидент произошел, когда Хелен наклонилась к встроенному месту для хранения вещей в кровати с подъемным механизмом. В этот момент матрасная платформа, на которую она опиралась, неожиданно опустилась, прижав ее голову к основанию кровати. Из-за этого женщина не смогла выбраться и задохнулась.