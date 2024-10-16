Килиана Мбаппе заподозрили в изнасиловании: подробности

Известный французский футболист Килиан Мбаппе стал фигурантом дела о предполагаемом изнасиловании. Форвард мадридского "Реала" находится под подозрением, передает NUR.KZ.
По данным источников, заявление о предполагаемом изнасиловании было подано 12 октября. При этом сам инцидент якобы произошел 10 октября, когда Мбаппе с компанией отдыхал в Стокгольме. Сообщается, что после открытия дела полицейские и технические специалисты посетили в том числе отель, где останавливался француз.
Сам Мбаппе еще в понедельник отреагировал на первую информацию по данной теме. В соцсети X он ответил на пост RMC Sports, который впоследствии был удален.
"Фейковые новости! Это становится так предсказуемо — будто бы случайно написать такое перед началом слушаний", — отметил Мбаппе.
Футболист упомянул судебную тяжбу с "Пари Сен-Жермен", за который он выступал до перехода в "Реал". В сентябре юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции обязал парижский клуб выплатить Мбаппе долг в размере 55 миллионов евро.
В "ПСЖ" отказались выполнять это требование и подали апелляцию, решение по которой, как ожидается, будет вынесено 25 октября.
Кроме того, RMS Sports сообщили о реакции руководства "Реала" на ситуацию с предполагаемым изнасилованием. Источники французского издания отметили, что в клубе не сомневаются в недостоверности информации о причастности Мбаппе к преступлению.
При этом "Реал" опубликовал серию фото в рамках рекламной кампании Adidas. На одном из них очевидно пустое место между людьми. Как отмечает RMS Sports, его занимал именно Мбаппе. Данный кадр в оригинале разместил английский полузащитник "Реала" Джуд Беллингем, который вскоре после этого отредактировал пост и удалил это фото.
Отмечается, что в мадридском клубе отсутствие Мбаппе в публикации объяснили его персональным контрактом с конкурентом Adidas — Nike.
Комментарии0 комментарий(ев)