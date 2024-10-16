18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.42
531.39
5.04
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
15.10.2024, 20:57

Килиана Мбаппе заподозрили в изнасиловании: подробности

Новости Мира 0 761

Известный французский футболист Килиан Мбаппе стал фигурантом дела о предполагаемом изнасиловании. Форвард мадридского "Реала" находится под подозрением, передает NUR.KZ.

Фото: Alex Grimm/Getty Images
Фото: Alex Grimm/Getty Images
Информация о предполагаемом преступлении появилась в понедельник в шведских СМИ. Издания Expressen и Aftonbladet со ссылкой на официальные документы сообщили, что Мбаппе стал подозреваемым по делу об изнасиловании. В прокураторе подтвердили начало расследования, но не упоминали футболиста.

По данным источников, заявление о предполагаемом изнасиловании было подано 12 октября. При этом сам инцидент якобы произошел 10 октября, когда Мбаппе с компанией отдыхал в Стокгольме. Сообщается, что после открытия дела полицейские и технические специалисты посетили в том числе отель, где останавливался француз.

Сам Мбаппе еще в понедельник отреагировал на первую информацию по данной теме. В соцсети X он ответил на пост RMC Sports, который впоследствии был удален.

"Фейковые новости! Это становится так предсказуемо — будто бы случайно написать такое перед началом слушаний", — отметил Мбаппе.

Футболист упомянул судебную тяжбу с "Пари Сен-Жермен", за который он выступал до перехода в "Реал". В сентябре юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции обязал парижский клуб выплатить Мбаппе долг в размере 55 миллионов евро.

В "ПСЖ" отказались выполнять это требование и подали апелляцию, решение по которой, как ожидается, будет вынесено 25 октября.

Кроме того, RMS Sports сообщили о реакции руководства "Реала" на ситуацию с предполагаемым изнасилованием. Источники французского издания отметили, что в клубе не сомневаются в недостоверности информации о причастности Мбаппе к преступлению.

При этом "Реал" опубликовал серию фото в рамках рекламной кампании Adidas. На одном из них очевидно пустое место между людьми. Как отмечает RMS Sports, его занимал именно Мбаппе. Данный кадр в оригинале разместил английский полузащитник "Реала" Джуд Беллингем, который вскоре после этого отредактировал пост и удалил это фото.

Отмечается, что в мадридском клубе отсутствие Мбаппе в публикации объяснили его персональным контрактом с конкурентом Adidas — Nike.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
США готовятся на 49 лет взять землю в аренду у КазахстанаНовости Казахстана
18.09.2024, 20:16 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0

Последние комментарии

< >
Эксперты: Уровень Каспия снизится на 15 сантиметров в этом году
дорожник → "прогнозируют, что к концу столетия уровень воды в Каспийском море может понизиться на 6 метров." Жуть.
Дорогу вдоль водозаборного канала МАЭК обещают отремонтировать до конца года
дорожник → Напоминает участок Атырау-Астрахань до ремонта
Видеообращение к Токаеву записали машинисты мангистауской дочерней компании КТЖ
444 → 750 , многим такая зарплата только приснится может . Из серии мне хорошо а другие хоть подо......
Аким Актау: Коммунальные службы готовы к нештатным ситуациям
ЁмоЁ → Нештатные ситуации готовы к коммунальным службам...
Торнадо на Каспии: какие необычные природные катаклизмы еще грозят Казахстану
camel → Навертел, навертел... - на вертел его!