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16.10.2024, 07:41

Психологи назвали три признака нарушения личных границ

Новости Мира 0 455

Психологи назвали три признака того, что ваши личные границы нарушаются. Они утверждают, что для счастливой жизни необходимо быть уверенным в крепости ваших границ, рассказывает Tengri Life со ссылкой на DoctorPiter.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Специалисты говорят, что ваши личные границы могут быть нарушены где угодно: дома, в отношениях с партнером, с детьми, на работе.

"Крепкие личные границы — это ключ к уверенности и высокой самооценке, это условный забор, за которым остаются токсичные люди и разрушительные привычки. Они помогают защитить себя от травм и обид, позволяют осознать свои желания, а значит, направить энергию на их исполнение, воспитывают самоуважение, ведь, отстояв то, что для вас важно, вы показываете, что цените себя", - говорят психологи.

Ваши личные границы нарушены, если:

1. Вы чувствуете, что ваши желания игнорируют;

2. Вы жертвуете собой в угоду другим;

3. Испытываете трудности при отказе, не умеете говорить "нет".

"Границы должны быть гибкими, ведь в любых правилах бывают исключения. Спросите себя, что вы чувствуете, когда настаиваете на соблюдении личных границ, не будете ли вы после этого испытывать чувство вины. Очень важно также слушать сигналы тела. Если все внутри сжимается от того, что вы сейчас скажете "нет", то, может, и не стоит это говорить? Но если вы точно будете знать, что, сказав "да", вы будете в дискомфорте, то лучше сказать "нет", - говорит психолог Елена Горелова.

Важно, чтобы ваши личные границы не становились стеной между человеком и миром. Выстраивая их, надо найти баланс — не потерять себя и не разрушить при этом отношения с близкими и коллегами. Так что не надо кидаться в крайности и обижать человека во имя соблюдения личных границ, иногда стоит их немного отодвинуть, но не в том случае, когда человек вас использует", - советует эксперт.

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