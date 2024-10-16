Роскошные надгробия запрещены в Кыргызстане - президент подписал указ

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ о мерах по реализации закона "О погребении и похоронном деле". Теперь роскошные памятники на могилах запрещены, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Кабар" .

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Документ направлен на то, чтобы упорядочить традиции и обычаи погребения усопших и обеспечить социальную справедливость, говорится в документе.

"В современном кыргызском обществе при проведении погребений усопших встречаются такие отрицательные проявления и пороки, как тщеславие, пренебрежительное отношение к социальному положению других людей, чрезмерное расточительство, игнорирование религиозных обычаев и традиций: родственники усопшего возводят мавзолеи, сооружения из камня, гранита или мрамора огромных размеров, устанавливают статуи покойного, могилы окружают роскошные металлические ограды", - цитирует издание документ.

Садыр Жапаров также поручил ДУМ Кыргызстана издать фетвы, запрещающие устанавливать монументы и ограждения из камня, гранита, мрамора и металла. Исключением считаются захоронения, имеющие историко-культурное значение.

Согласно Указу, намогильные памятники можно изготавливать только из деревянных материалов и они не должны превышать 70 сантиметров в высоту.