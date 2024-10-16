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16.10.2024, 08:48

Lufthansa оштрафовали на рекордную сумму за дискриминацию евреев

Новости Мира 0 654

Министерство транспорта США оштрафовало немецкую авиакомпанию Lufthansa на четыре миллиона долларов за дискриминацию в отношении пассажиров-евреев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Наказание авиаперевозчику из Германии стало самым крупным из когда-либо наложенных Минтрансом США.

Из опубликованного ведомством сообщения следует, что Lufthansa отказала 128 пассажирам, "большинство из которых были одеты в отличительные одежды, которые обычно носят ортодоксальные иудеи", летевшим по маршруту Нью-Йорк - Франкфурт - Будапешт, сесть на стыковочный рейс в Германии.

Причиной стал отказ нескольких пассажиров рейса Нью-Йорк - Франкфурт, выглядевших как ортодоксальные иудеи, следовать инструкциям членов экипажа. В результате в посадке на самолет отказали всем пассажирам рейса, кого работники авиакомпании посчитали евреями.

В заявлении Минтранса США отмечается, что многие из них не знали друг друга и путешествовали не вместе, а Lufthansa не смогла опознать пассажиров, не выполнявших указания членов экипажа.

"Никто не должен сталкиваться с дискриминацией во время путешествия, и сегодняшние действия дают четкий сигнал авиакомпаниям, что мы готовы провести расследование и принять меры в случае нарушения гражданских прав пассажиров", - прокомментировал штраф Lufthansa министр транспорта США Пит Буттиджич.

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