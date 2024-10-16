В Индии запретят мочиться и плевать в еду клиентам кафе и ресторанов

Власти индийского штата Уттар-Прадеш запретят сотрудникам кафе, ресторанов и других предприятий общественного питания мочиться на подаваемую клиентам еду и плевать в нее. Об этом сообщает журнал India Today, передает Lenta.ru

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«В ответ на участившиеся случаи плевков и добавления мочи в еду правительство штата Уттар-Прадеш под руководством [главного министра штата Уттар-Прадеш] Йоги Адитьянатха намерено ввести два новых постановления, направленных на борьбу с антисанитарными практиками», — пишет издание.

В правительстве штата подчеркнули, что за соответствующие нарушения санитарных норм для индийцев будут установлены «строгие наказания».

В 2020 году повара малайзийского пятизвездочного отеля уволили за то, что он плевал в еду китайских постояльцев из ненависти к ним. Он также публиковал в своих социальных сетях соответствующие расистские посты.