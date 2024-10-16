В Турции произошло мощное землетрясение

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Мощные подземные толчки были зафиксированы в среду, 16 октября, в 10:45 по местному времени (совпадает с московским). По информации специалистов, эпицентр подземных толчков находился в 47 километрах на восток от города Малатья с населением около 441 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 километров.

Подземные толчки ощущались не только в провинции Малатья, но и в двух соседних — Диярбакыре и Элязыге. Уточняется, что землетрясение вызвало панику среди местных жителей — испугавшись стихийного бедствия, они выбежали на улицы. В данный момент информация о разрушениях или поврежденных зданиях отсутствует.