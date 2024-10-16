Названы приборы, "пожирающие" электричество даже когда ими не пользуются

Такие приборы могут незаметно потреблять небольшое количество электроэнергии и со временем увеличивать счета. Хоть они и не являются главными виновниками огромных счетов за электроэнергию, их отключение может стать важной вехой на пути экономии энергии в доме, пишет Еxpress.

Итак, эксперт по недвижимости Эрик Брамлетт выделил следующие пять приборов, которые "никогда не следует" оставлять в режиме ожидания.

Игровые приставки

Эти мощные устройства оснащены функциями энергосбережения, но также имеют существенные недостатки. У них есть переключатель вкл/выкл, который переводит их в режим ожидания с низким энергопотреблением.

Однако многие пользователи забывают полностью выключать их или выключают телевизор, оставляя консоль включенной, что может стоить дорого.

"Они могут быть настоящими пожирателями энергии в режиме ожидания. Один мой клиент заметил, что его счета за электроэнергию уменьшились после выключения консоли, когда она не используется", – поделился Эрик Брамлетт.

Эксперты подчеркивают, что игровые приставки составляют около 6 % от общего счета домохозяйства за электроэнергию. Это может показаться не таким уж и большим достижением, но со временем отключение консоли может привести к заметной экономии.

Не следует игнорировать также обновление консолей, поскольку это "может улучшить управление энергопотреблением".

Кабельные или спутниковые ресиверы

По словам Эрика Брамлетта, оставление этих приборов в режиме ожидания может быть довольно затратным.

В режиме ожидания эти устройства потребляют столько же энергии, сколько игровые консоли.

Старые приборы

По мере старения электроприборов их эффективность снижается, и они начинают потреблять больше энергии. Это часто происходит из-за нескольких неисправных деталей.

Одним из главных виновников потребления энергии является старый холодильник. Рекомендуется не выключать такой прибор, но переход на более новую, более эффективную модель может быть мудрым шагом.

Микроволновые печи

Даже когда микроволновые печи не используются активно, они потребляют электроэнергию просто для поддержания работы часового дисплея.

Однако вы можете сэкономить немного энергии, отключив микроволновую печь от сети или выключив ее с помощью удлинителя, что, по словам эксперта, может "уменьшить ваш счет за электроэнергию".

Настольные компьютеры

Настольные компьютеры печально известны тем, что потребляют больше энергии, чем ноутбуки, поэтому не забывайте всегда полностью выключать их.

Эрик Брамлетт посоветовал: "Просто выключайте их, когда закончите ими пользоваться, и увидите, как ваши счета тают".

Ранее в "АлматыЭнергоСбыте" рассказали, как можно рационально использовать электроэнергию, чтобы сократить счета.