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17.10.2024, 07:47

Выживший после 67 дней дрейфа в лодке с мертвецами дал первый комментарий

Новости Мира 0 1 545

46-летний россиянин Николай Пичугин, чудом выживший после 67 дней дрейфа в лодке с телами родных в Охотском море, дал первый комментарий после спасения рыбаками, передает Tengri Travel со ссылкой на "Пятый канал" и РЕН ТВ.

©️ Amur Mash
©️ Amur Mash

46-летний россиянин Николай Пичугин, чудом выживший после 67 дней дрейфа в лодке с телами родных в Охотском море, дал первый комментарий после спасения рыбаками, передает Tengri Travel со ссылкой на "Пятый канал" и РЕН ТВ.

Мужчина рассказал, что чувствует себя нормально, его "чинят потихонечку". По его словам, он в деталях помнит страшные минуты поломки плавсредства.

У лодки, на которой два месяца дрейфовал выживший в Охотском море мужчина, сначала отказал мотор, а потом открутились якоря. Помимо этого, сломалось весло. Так управлять плавсредством стало невозможно.

"Мотор сломался. Сначала якоря открутились, потом весла сломались, и потом по течению. В течение месяца практически возле Сахалина находились. Как управлять, если одно весло?" - поведал выживший турист.

По словам Пичугина, выжить ему помогли "желание жить и божья помощь".

Лодка была размером около пяти метров в длину, бортики слишком высокие. Туристы попытались предпринять действия для спасения, но их было недостаточно.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Он постепенно приходит в норму и уже может вполне членораздельно разговаривать. Врачи определяют состояние Михаила как удовлетворительное. Мужчина пока остается в больнице. С ним уже начал работать психолог.

В Охотское море посмотреть горбатых китов Михаил Пичугин отправился вместе со своим братом Сергеем и племянником Ильей. Они вышли в море 9 августа на судне катамаранного типа "Байкал 470". Их маршрут пролегал от мыса Перовского Николаевского района Хабаровского края в сторону Охинского района Сахалинской области. Через время связь с ними была утеряна.

Лодку с Пичугиным и телами двух его родственников нашли 14 октября - спустя более чем два месяца - в тысяче километров от города Оха, откуда россияне начали свой маршрут. Дрейфующую лодку заметили моряки промыслового судна "Ангел". Михаилу оказали первую медицинскую помощь и доставили в Магадан.

Пичугин, предварительно, смог прожить в открытом море благодаря избыточному весу и запасам еды. Выживший мужчина также рассказал подробности о последних днях жизни брата, который во время дрейфа потерял сына. Родственник, по его словам, кричал и пытался выпрыгнуть из судна.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Око
Око
текст задвоен.
17.10.2024, 07:32
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