Выживший после 67 дней дрейфа в лодке с мертвецами дал первый комментарий

Мужчина рассказал, что чувствует себя нормально, его "чинят потихонечку". По его словам, он в деталях помнит страшные минуты поломки плавсредства.

У лодки, на которой два месяца дрейфовал выживший в Охотском море мужчина, сначала отказал мотор, а потом открутились якоря. Помимо этого, сломалось весло. Так управлять плавсредством стало невозможно.

"Мотор сломался. Сначала якоря открутились, потом весла сломались, и потом по течению. В течение месяца практически возле Сахалина находились. Как управлять, если одно весло?" - поведал выживший турист.

По словам Пичугина, выжить ему помогли "желание жить и божья помощь".

Лодка была размером около пяти метров в длину, бортики слишком высокие. Туристы попытались предпринять действия для спасения, но их было недостаточно.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Он постепенно приходит в норму и уже может вполне членораздельно разговаривать. Врачи определяют состояние Михаила как удовлетворительное. Мужчина пока остается в больнице. С ним уже начал работать психолог.