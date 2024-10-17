Врач-иммунолог назвала два признака начала старости

Врач-иммунолог Ольга Радаева в своем телеграм-канале назвала два признака начинающейся старости, передает Tengri Life.
Специалист отметила, что в первую очередь при старении человек начинает терять мышечную массу.
"Мышечную ткань тихонько замещает жировая ткань, и (важно) в малом количестве жировая ткань выступает спасителем женщин, так как вырабатывает эстроген, который начинает снижаться (…). Напомню, если жировые клетки не избыточные и здоровые, то они полезны", - пояснила Радаева.
Вторым признаком начинающегося старения является ухудшение растяжки, при котором человек не может выполнять те действия, которые ранее давались легко.
Врач заявила, что эти изменения начинаются примерно с 45 лет. Радаева заверила, что в этом возрасте очень важно двигаться, чтобы сохранить здоровье.
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