Врач-иммунолог назвала два признака начала старости

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Специалист отметила, что в первую очередь при старении человек начинает терять мышечную массу.

"Мышечную ткань тихонько замещает жировая ткань, и (важно) в малом количестве жировая ткань выступает спасителем женщин, так как вырабатывает эстроген, который начинает снижаться (…). Напомню, если жировые клетки не избыточные и здоровые, то они полезны", - пояснила Радаева.

Вторым признаком начинающегося старения является ухудшение растяжки, при котором человек не может выполнять те действия, которые ранее давались легко.

Врач заявила, что эти изменения начинаются примерно с 45 лет. Радаева заверила, что в этом возрасте очень важно двигаться, чтобы сохранить здоровье.