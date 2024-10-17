Иван Ургант продал книгу с пустыми страницами за 17 млн тенге

46-летний российский шоумен Иван Ургант заработал 3,5 миллиона рублей (более 17 млн тенге) на продаже книги с пустыми страницами. Все деньги он отправил на благотворительность. Об этом телеведущий рассказал общественности на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Фото: Instagram/urgantcom

В подписи к фотографии Ургант написал: "Книги проданы. 5000 экземпляров".

В продолжении он поблагодарил всех за участие.

"Спасибо вам за такую любовь к печатному слову, или скорее полуслову. Спасибо Санкт-Петербургу, лучшему городу в мире. Люблю и горжусь! И. Ургант, писатель". Иван Ургант

Стоит отметить, что все вырученные средства он перечислил детскому хоспису.

Книга "Припухлые железы жизни" имеет только обложку, название и оформление. Все страницы в книге – пустые.

На сайте петербургского книжного магазина "Подписные издания" в описании книги говорится: "Настоятельно рекомендуем перед покупкой ознакомиться с фотографиями издания".