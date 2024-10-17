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17.10.2024, 18:30

В кремах популярных марок нашли провоцирующие рак компоненты

Новости Мира 0 787

В уходовой косметике популярных брендов обнаружили провоцирующие рак компоненты. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP), передает Lenta.ru

Фото: Denys Kurbatov / Shutterstock / Fotodom
Фото: Denys Kurbatov / Shutterstock / Fotodom

Профессора из Йельского университета, сотрудники университета Лонг-Айленда и аналитики компании Valisure протестировали 111 средств от акне на основе бензоил пероксида (BPO). Выяснилось, что треть из них содержит бензол — известный канцероген, который связывают с возникновением лейкемии и других заболеваний крови у онкопациентов.

В пенке для умывания марки CVS, как оказалось, содержится в 13 раз больше бензола в сравнении с безопасными показателями, утвержденными Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). При этом в составе крема Proactiv нашли в 18 раз больше допустимого предела бензола.

«Наши исследования показали, что упомянутые продукты, широко используемые потребителями всех возрастов, могут потенциально содержать высокие уровни бензола, что является опасным для здоровья», — подытожил результаты исследования президент Valisure Дэвид Лайт.

В октябре 2022 года в сухих шампунях Dove и TRESemmé также нашли провоцирующий рак компонент.

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