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18.10.2024, 07:38

Кофе лился с потолка: пассажиры взлетели над креслами во время турбулентности

Новости Мира 0 1 368

На борту самолета Air Canada произошел необычный инцидент, который обсуждают в сети, передает Tengri Travel со ссылкой на Stuff.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

На борту самолета авиакомпании Air Canada, выполнявшего рейс из Ванкувера в Сингапур, произошел инцидент с сильной турбулентностью, который заставил пассажиров и еду буквально взлететь в воздух. Происшествие случилось примерно через два часа после начала полета, когда самолет внезапно попал в зону резких воздушных потоков.

Один из пассажиров, поделившийся фотографиями на Reddit, описал случившееся.

"Примерно через два часа после вылета из Ванкувера мы попали в сильные воздушные ямы и все вокруг взлетело в воздух, включая некоторых пассажиров!" – написал он.

Фотографии, сопровождавшие пост, показывают, что в проходах самолета валялись остатки еды и напитков, а потолок салона был забрызган жидкостью. Несмотря на шокирующий инцидент, по словам пассажира, никто не получил серьезных травм. Все отметил профессионализм экипажа.

"Большое спасибо команде за то, что они быстро взяли ситуацию под контроль. И не забывайте пристегиваться ремнями безопасности!" – посоветовал пассажир.

Очевидцы сообщили, что сильная турбулентность длилась около семи минут, но один из резких скачков был настолько мощным, что опрокинул тележку с едой и отправил в полет все, что находилось на подносах и столиках пассажиров.

После того как воздушные потоки ослабли, экипаж сразу начал убирать последствия. Пассажиры также активно помогали друг другу: один из участников событий отметил, что это был "приятный момент, когда все проявили заботу друг о друге". Оставшуюся часть полета команда самолета старалась максимально быстро убрать разбросанные остатки пищи и напитков.

Несмотря на потрясение, самолет продолжил полет и благополучно приземлился в Сингапуре. Хотя турбулентность – довольно распространенное явление, в последние месяцы похожие инциденты часто попадают в заголовки новостей. Пилоты и авиакомпании регулярно напоминают пассажирам о важности использования ремней безопасности на протяжении всего полета, даже если на первый взгляд кажется, что полет проходит спокойно.

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