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18.10.2024, 08:35

Итальянец побывал в городе России и описал его фразой «у нас и представить такого не могу»

Новости Мира 0 1 048

Итальянец побывал в Краснодаре и описал парк российского города фразой «у нас я и представить такого не могу». Мнением он поделился в блоге своей русской жены «Тут вам не там» на платформе «Дзен», передает Lenta.ru

Фото: Антон Зайцев / Wikimedia
Фото: Антон Зайцев / Wikimedia

Пара посетила парк Галицкого и осталась под приятным впечатлением. По словам иностранца, в нем присутствует что-то современное, но при этом чувствуется и советское. Он также отметил чистоту вокруг. Кроме того, итальянец обратил внимание на отсутствие бездомных в парке.

«У нас я и представить такого не могу: приходишь в парк, и расслабляешься, а не смотришь за сумкой, чтобы кто-то из бездомных ничего не украл. Никто не спит на лавочках, не торгует поддельными сумками Gucci, как у нас в Италии повсеместно. Красота! И не страшно по парку гулять», — заключил он.

Ранее этот же итальянец вместе с русской женой побывал в Крыму и описал поездку фразой «многие совсем не так представляют эту страну». Он все время сравнивал разные места на полуострове с европейскими городами и остался доволен поездкой.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Космос
Космос
Зачем так издалека - итальянец, нам тоже такое представить невозможно...((( Кстати, было бы интересно, в какую сумму обошелся тот обещанный акиматом "уютный" сквер перед своим зданием? Причем, парк Галицкого в Краснодаре, это даже совсем не центр города, а один из спальных районов...
18.10.2024, 08:58
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