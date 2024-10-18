Итальянец побывал в городе России и описал его фразой «у нас и представить такого не могу»

Итальянец побывал в Краснодаре и описал парк российского города фразой «у нас я и представить такого не могу». Мнением он поделился в блоге своей русской жены «Тут вам не там» на платформе «Дзен» , передает Lenta.ru

Фото: Антон Зайцев / Wikimedia

Пара посетила парк Галицкого и осталась под приятным впечатлением. По словам иностранца, в нем присутствует что-то современное, но при этом чувствуется и советское. Он также отметил чистоту вокруг. Кроме того, итальянец обратил внимание на отсутствие бездомных в парке.

«У нас я и представить такого не могу: приходишь в парк, и расслабляешься, а не смотришь за сумкой, чтобы кто-то из бездомных ничего не украл. Никто не спит на лавочках, не торгует поддельными сумками Gucci, как у нас в Италии повсеместно. Красота! И не страшно по парку гулять», — заключил он.

Ранее этот же итальянец вместе с русской женой побывал в Крыму и описал поездку фразой «многие совсем не так представляют эту страну». Он все время сравнивал разные места на полуострове с европейскими городами и остался доволен поездкой.