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18.10.2024, 12:28

Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетики

Новости Мира 0 5 574

Генетики из Мичиганского университета обнаружили генетическую мутацию, которая увеличивает шансы на рождение дочери. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, передает mir24.tv

ФОТО : Shutterstock/FOTODOM
ФОТО : Shutterstock/FOTODOM

В ходе исследования ученые использовали большую базу данных «Британского биобанка», которая содержит генетическую информацию около 500 тысяч жителей Великобритании. В результате им удалось выделить одну нуклеотидную замену под названием rs144724107, которая повышает вероятность рождения девочки на 10%. Эта генетическая вариация встречается у 0,5% участников проекта.

По мнению специалистов, несмотря на то, что их исследование сосредоточено на людях, его выводы могут иметь практическое значение для сельского хозяйства. В аграрной отрасли женский пол чаще имеет более высокую экономическую ценность, например, куры ценятся за производство яиц, а коровы – за молоко.

Ранее специалисты из Эссекского университета в Великобритании выяснили, как заставить работать так называемые гены стройности. Всего ученые выделили два типа таких генов: одни из них связаны с метаболизмом, питанием и ожирением, а другие – с интеллектуальной и психологической составляющей процесса похудения.

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