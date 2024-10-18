Солнце вошло в фазу максимальной активности – NASA

Американское космическое агентство NASA сообщило, что Солнце вошло в фазу максимальной активности, которая может продолжаться еще около года, что это означает, передает Tengri Life со ссылкой Dailysabah.
NASA сообщило, что Солнце сейчас находится на пике своей активности, который начался два года назад и, возможно, продлится еще какое-то время. Но точные данные будут известны позже, после дополнительного анализа. Обычно такая фаза длится около 3-4 лет.
Солнечная активность циклична и проходит в 11-летнем ритме – от спокойных периодов до всплесков. Сейчас как раз тот момент, когда на Солнце часто происходят вспышки и выбросы солнечной массы, что вызывает геомагнитные бури. Именно эти бури и создают красочные северные сияния.
"Это не значит, что мы уже видим самый пик активности. Время, когда Солнце достигнет максимума, станет известно позже – через несколько месяцев или даже лет”, – сказал Эль-Саид Талаат, директор по операциям космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).
Отмечается, что в течение всего периода солнечной активности, северные сияния будут наблюдаться чаще обычного, их будут больше, и они могут происходить в не типичных для этого явления местностях.
Недавно в разных уголках мира, включая Германию, США, Великобританию, районы Средиземного моря и даже в Казахстане, можно было наблюдать яркие красные и зеленые полярные сияния.
Эти световые шоу происходят из-за того, что заряженные частицы от солнечных выбросов сталкиваются с магнитным полем Земли. Хотя чаще всего северное сияние можно увидеть во время пика солнечной активности, ученые говорят, что оно будет радовать нас и после того, как Солнце пойдет на спад.
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