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18.10.2024, 13:54

Солнце вошло в фазу максимальной активности – NASA

Новости Мира 0 585

Американское космическое агентство NASA сообщило, что Солнце вошло в фазу максимальной активности, которая может продолжаться еще около года, что это означает, передает Tengri Life со ссылкой Dailysabah.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

NASA сообщило, что Солнце сейчас находится на пике своей активности, который начался два года назад и, возможно, продлится еще какое-то время. Но точные данные будут известны позже, после дополнительного анализа. Обычно такая фаза длится около 3-4 лет.

Солнечная активность циклична и проходит в 11-летнем ритме – от спокойных периодов до всплесков. Сейчас как раз тот момент, когда на Солнце часто происходят вспышки и выбросы солнечной массы, что вызывает геомагнитные бури. Именно эти бури и создают красочные северные сияния.

"Это не значит, что мы уже видим самый пик активности. Время, когда Солнце достигнет максимума, станет известно позже – через несколько месяцев или даже лет”, – сказал Эль-Саид Талаат, директор по операциям космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Отмечается, что в течение всего периода солнечной активности, северные сияния будут наблюдаться чаще обычного, их будут больше, и они могут происходить в не типичных для этого явления местностях.

Недавно в разных уголках мира, включая Германию, США, Великобританию, районы Средиземного моря и даже в Казахстане, можно было наблюдать яркие красные и зеленые полярные сияния.

Эти световые шоу происходят из-за того, что заряженные частицы от солнечных выбросов сталкиваются с магнитным полем Земли. Хотя чаще всего северное сияние можно увидеть во время пика солнечной активности, ученые говорят, что оно будет радовать нас и после того, как Солнце пойдет на спад.

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